Milan, Maignan è clinicamente guarito ma niente Verona: rientro previsto contro il Monza

Arrivano buone notizie da Milanello in merito alle condizioni di Mike Maignan, il quale ha saltato le ultime partite per un problema muscolare rimediato in nazionale. Come sottolinea Tuttosport, infatti, il portiere rossonero è clinicamente guarito e aspetta il via libera dai medici per tornare ad allenarsi in gruppo. Il suo rientro in campo non sarà domenica sera a Verona, ma è previsto per Milan-Monza del 22 ottobre.