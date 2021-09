Milan, Maldini debutta dal 1' 4.500 giorni dopo l'ultima di Paolo. Pioli: "Ha qualità per far bene"

L'esordio, a partita in corso, era arrivato contro l'Hellas Verona a febbraio 2020. Poi, da quel momento, qualche altro scampolo di gara per un totale di 54' minuti in Serie A. Daniel Maldini, oggi, farà un altro debutto: dopo quello di Verona, dopo quello in Champions League, con lo Spezia partirà per la prima volta dal 1'. In una data particolare: esattamente 4.500 giorni dopo il 31 maggio 2009, l'ultima apparizione di papà Paolo in rossonero in un Fiorentina-Milan. "Da inizio stagione è il riferimento insieme a Brahim Diaz in questa posizione. Non scegliendo Brahim ho scelto lui perché ha le qualità per fare bene in questa posizione", ha commentato Stefano Pioli a Dazn nel pre-partita.

