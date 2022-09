Milan, Maldini racconta l'arrivo di Kjaer: "Non lo conoscevo molto. Massara ha insistito tanto"

Nel corso del suo intervento al Festival dello Sport Paolo Maldini ha parlato anche del suo rapporto con Ricky Massara, prendendo ad esempio il caso dell'arrivo di Simon Kjaer in rossonero per spiegare le dinamiche all'interno della loro sinergia: "C’è un giocatore che vi ha fatto litigare? Vi faccio un esempio diverso: Kjaer. A me piaceva ma non lo conoscevo nei dettagli, invece lui ha insistito davvero molto per prenderlo".