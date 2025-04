Milan, Moncada: "Molto contento degli attaccanti. Il rinnovo di Maignan? Stiamo parlando"

Geoffrey Moncada, direttore tecnico del Milan, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport prima del match contro l'Udinese: "Tutta la settimana hanno lavorato a 3, hanno fatto questo sistema. Noi solitamente in uscita impostiamo a 3, per lasciare un po' più spazio a Theo Hernandez, non è totalmente diverso".

Per Maignan è una notte particolare. Come siete stati accanto a lui?

"L'anno scorso fu molto difficile per lui, abbiamo parlato tanto durante la settimana, gli abbiamo detto di rimanere concentrato sulla partita e spero che stasera sia tutto ok, che non ci saranno problemi perché è veramente un bravo ragazzo".

Qual è la situazione legata al suo rinnovo?

"Stiamo parlando, comunichiamo, ma è più importante la partita di stasera".

Sono partite che vi faranno capire su chi contare per il Milan del futuro in attacco?

"Credo che sia sempre importante avere tanti giocatori che fanno gol. Abbiamo 3 attaccanti più Camarda e dobbiamo usare sempre i giocatori al momento giusto. Li valutiamo ogni giorno, ma sono molto contento di loro, hanno provato, hanno sempre lavorato per la squadra. Stasera è il momento di Luka, ha già fatto bene segnando 2 gol recentemente".

Cambierà il suo ruolo anno prossimo?

"Non è importante questo, ma lavorare bene per il club. Lo facciamo sempre tutti insieme".

Dovrebbe restare come direttore dell'area scouting?

"Sì, io vado ancora a vedere le partite. Faccio tante cose per il club durante la settimana".