Milan, Morata: "Senza la giusta attenzione è complicato. Le grandi possono sempre farti male"

Alvaro Morata, attaccante del Milan autore del gol del momentaneo 1-1 nella gara contro l'Atalanta, poi persa dai rossoneri per 2-1 con la rete decisiva di Lookman all'87', ha parlato a Sky Sport analizzando la partita: "Sapevamo che l'Atalanta è una grande squadra ma abbiamo fatto una buona gara, stavamo difendendo bene e abbiamo preso due gol su calcio piazzato, cosa che non è tra i nostri punti deboli. Ora bisogna andare avanti e cercare il lato positivo da questi momenti, iniziando a lavorare già da domani".

Perché non riuscite a dare continuità?

"Giochiamo contro squadre di alto livello e se non hai attenzione in tutto c'è il rischio di perdere le partite. Se non stiamo attenti è più complicato e non troviamo una linea precisa. Dobbiamo trovare la quadra e restare sempre concentrati. Le grandi squadre possono sempre farti male".

Il vostro problema è mentale?

"No, dobbiamo lavorare in tutte le zone del campo e trovare la regolarità".

La classifica aggiornata di Serie A dopo le prime due sfide della quindicesima giornata.

Atalanta 34 (15 gare disputate)

Napoli 32 (14)

Inter 31 (14)

Fiorentina 28 (13)

Lazio 28 (14)

Juventus 26 (14)

Milan 22 (14)

Bologna 21 (13)

Udinese 17 (14)

Empoli 16 (14)

Torino 15 (14)

Parma 15 (15)

Cagliari 14 (14)

Genoa 14 (14)

Roma 13 (14)

Lecce 13 (14)

Verona 12 (14)

Como 11 (14)

Monza 10 (14)

Venezia 8 (14)