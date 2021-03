Milan-Napoli 0-1, le pagelle: Kessie frulla a vuoto, Tomori no. Koulibaly torna gigante

MILAN-NAPOLI 0-1 (49' Politano)

MILAN (a cura di Simone Bernabei)

Donnarumma 6,5 - Politano strozza il destro e lo mette fuori tempo, la colpa del gol subito non è certamente sua. Una manciata di minuti dopo tiene a galla il Milan con un grande intervento su Fabian. Solita certezza

Dalot 5 - Donnarumma lo richiama su movimenti e posizionamento, non sempre impeccabili. Come non impeccabile è l'uscita in contropiede a inizio ripresa. Da quel pallone perso nasce il gol dell'1-0 del Napoli

Gabbia 6 - L'emergenza in difesa lo porta ad essere titolare al fianco di Tomori. Gioca con personalità una partita complicata per i suoi, pur con qualche difficoltà sugli affondi azzurri come in occasione del gol di Politano

Tomori 6,5 - Nel primo tempo è senza dubbio alcuno il migliore in campo. Si conferma anche nella ripresa, con chiusure puntuali e cattive quanto basta. Ennesima conferma

Theo 6 - Sul gol di Politano è in ritardo. Ma in fase offensiva, soprattutto dopo lo svantaggio, è uno dei pochi che prova a dare continuità e intensità alla manovra con le continue scorribande

Tonali 6 - In fase di avvio dell'azione si piazza al centro da centrale di una ipotetica difesa a tre, in avvio di pressione si alza e va a dar fastidio al costruttore di gioca azzurro. Buoni colpi in una serata difficile

Kessie 5 - Dopo tanto dominare, ci sta anche una partita sbagliata. O meglio, sottotono. Non riesce a trascinare i suoi come nel recente passato, sbaglia qualche pallone e si fa beffare sulla ripartenza azzurra che porta al vantaggio di Politano. La stanchezza si fa sentire (dal 67' Meité 5,5 - Dovrebbe dare forza ed energie, ci riesce solo in parte e comunque senza acuti)

Castillejo 5 - Tocca tanti palloni, ma le idee di scarico non sono sempre quelle giuste. Manca la giocata, il colpo che crei superiorità e dia slancio alla squadra. Partecipa con Dalot alla perdita del pallone che porta al gol del Napoli (dal 60' Saelemaekers 6 - In mezzora fa più di Castillejo nel doppio del tempo)

Calhanoglu 5,5 - Il suo rientro è più che positivo per l'economia rossonera, ma la gara col Napoli non è certamente delle migliori. La condizione non è delle migliori, prova qualche tiro da fuori e poco più (dal 60' Brahim Diaz 6 - Porta velocità e imprevedibilità alla manovra, fino a quel momento piatta e con pochi sbocchi)

Krunic 5,5 - largo a sinistra ha due ostacoli: l'arrembante Theo che gli toglie profondità e il solido Di Lorenzo he gioca una partita accorta e tatticamente quasi perfetta (dal 60' Rebic 5 - Entra bene in partita. Poi all'inizio del recupero dice qualcosa di troppo all'arbitro e si fa espellere nel momento di maggior pressione dei suoi, compromettendo l'assalto finale)

Leao 5,5 - Dovrebbe prendersi maggiori responsabilità. Lo vorrebbe Pioli, lo richiederebbe la situazione. A volte sembra invece nonc redere fino in fondo nelle sue qualità, come a metà ripresa quando a pochi metri da Ospina non riesce a trovare il gol (dal 79' Hauge sv)

Stefano Pioli 5,5 - Senza 7 titolari fa quel che può. Il suo Milan, forse per stanchezza, non interpreta nel giusto modo la partita ma come detto le attenuanti ci sono. Bene i tre cambi contemporanei dopo un quarto d'ora della ripresa

NAPOLI (a cura di Pierpaolo Matrone)

Ospina 6,5 - Non deve mai superarsi, ma più di una volta risponde presente. Buoni riflessi e i soliti piedi che piacciono a Gattuso per impostare.

Di Lorenzo 6,5 - La sua zona di campo è l'unica in cui il Milan attacca bene, ma mantiene alta la concentrazione e non molla un centimetri. Miriadi di cross di Theo Hernandez murati e scivolamenti sempre giusti.

Maksimovic 6,5 - Torna titolare e gioca una gara fatta di tanta attenzione. Nessuna sbavatura e un gran salvataggio nel finale.

Koulibaly 7 - Semplicemente impeccabile. Che sia in fase di costruzione o, soprattutto, nelle chiusure: tempestive, pulite. Sul clean sheet c'è sicuramente la sua firma.

Hysaj 7 - Dopo due prestazioni negative con Bologna e soprattutto Sassuolo, si riscatta con una prestazione da terzino completo. Riesce a spingere, pur giocando sul piede debole, ed entra sempre con la giusta determinazione in difesa.

Fabian Ruiz 6 - Un paio di sinistri insidiosi, ma a volte è lento nel far girare il pallone. Troppo alto in fase difensiva, spesso Gattuso gli aggiusta la posizione.

Demme 6,5 - Corre su ogni pallone e si lancia anche negli spazi quando il Napoli è sotto. Poi si concentra a fare da schermo, col suo solito fare da equilibratore: tocchi semplici e scelte giuste. Dall'80' Bakayoko s.v.

Politano 7,5 - Come al solito, è tra i più vivaci. Il gol, dopo tutti gli estenuanti ripiegamenti a cui è costretto su Theo Hernandez, non è per niente scontato: destro chirurgico dopo un taglio perfetto. Decisivo. Dall'80' Mario Rui s.v.

Zielinski 7 - L'assist per Politano è da chi capisce bene i tempi di gioco e sa come si dosa il pallone. Da uomo-assist, per l'appunto. Spesso partono dal suo piede le azioni migliori del Napoli. Dal 75' Elmas s.v.

Insigne 6,5 - Alla sua generosità siamo ormai abituati. Fa sia il terzino che l'ala, da un'area all'altra ad ogni fase di transizione. Stavolta la mira non è delle migliori, ma la prova è da capitano, come sempre.

Mertens 5 - Il Milan è molto basso, lui è ingabbiato ma resta troppo fuori dall'azione. La condizione non è delle migliori, si vede. Prestazione anonima. Dal 59' Osimhen 6 - Mezzora di sacrificio. Col Napoli in vantaggio prova ad allungare la squadra, ma ogni volta che scappa via prende le botte.

All. Gennaro Gattuso 7 - Nei big match, di solito, tende ad aspettare e ripartire. Stavolta è il contrario. Il Milan resta basso e il Napoli è costretto ad aprirlo con la manovra elaborata - stasera più fluida che in altre occasioni - . Dietro la linea si muove bene, in mediana gli scivolamenti funzionano. E così si prende vittoria e clean sheet.