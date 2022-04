Milan, non solo Rafa Leao. Bennacer firma a fine stagione: il punto sui rinnovi rossoneri

Theo Hernandez è stato, come sempre, il più veloce: a febbraio scorso ha ufficializzato il prolungamento col Milan fino all’estate del 2026. Avrebbero dovuto raggiungerlo in fretta sia Bennacer che Leao - sottolinea La Gazzetta dello Sport - invece non ci sono annunci in arrivo. Nessun allarme: entrambi hanno già manifestato la volontà di restare dove sono e di crescere ancora con il Milan. La trattativa per la cessione del club può aver influito: sarà eventualmente la nuova proprietà a firmare i rinnovi. Non a caso il doppio appuntamento è rimandato a fine stagione, quando anche il passaggio delle quote societarie potrà essere avvenuto.

