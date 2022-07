Milan, non solo Tanganga: chiesto al Tottenham anche il centrocampista Pape Matar Sarr

vedi letture

Il Milan guarda in casa Tottenham ormai da alcune settimane. L'obiettivo principale è il centrale Japhet Tanganga, ma tra le fila degli Spurs c'è anche un altro nome che stuzzica la dirigenza rossonera: il centrocampista classe 2002 Pape Matar Sarr, l'anno scorso in prestito al Metz e protagonista a soli 19 anni nella vittoria del Senegal in Coppa d'Africa.

Il Diavolo - si legge sul Corriere della Sera - vorrebbe un prestito, anche oneroso, con diritto di riscatto. Il Tottenham non è però dello stesso avviso e chiede ben 30 milioni di euro per il suo cartellino del suo giovane talento.