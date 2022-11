Milan, obiettivo Aouar per gennaio: rossoneri a lavoro per uno scambio con Adli al Lione

Il Milan ha messo nel mirino Houssem Aouar, centrocampista di qualità del Lione che vedrà scadere il proprio contratto al termine di questa stagione. Proprio l'imminente conclusione del suo contratto costringerà il club francese a valutare l'addio già a gennaio e qui vuole inserirsi il Milan: secondo SportMediaset la chiave potrebbe essere Yacine Adli. L'ex Bordeaux è in uscita in inverno dopo un utilizzo scarso da parte di Pioli e per l'emittente i due club starebbero proprio lavorando ad uno scambio in questo senso.