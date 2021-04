Milan, occhi sui contratti di Kessié e Calabria: divergenze sul piano economico

Sguardo ai rinnovi in casa Milan. Oltre alle scadenza il prossimo giugno, Donnarumma e Calhanoglu, il club starebbe guardando anche ai contratti che termineranno nel 2022 come quelli di Davide Calabria e soprattutto Frank Kessié. Come riporta l’edizione odierna di Tuttosport, in entrambi i casi c’è la volontà di proseguire insieme ma le divergenze sarebbero di natura economica. Il centrocampista, che percepisce 2,2 milioni di euro avrebbe chiesto un adeguamento fino a 5 netti mentre il difensore, il cui ingaggio è di 1,1 milioni di euro, ne avrebbe chiesti circa 2 più bonus.