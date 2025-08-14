Ufficiale Cosenza, arriva dal Cagliari l'attaccante Achour. Ha firmato un biennale con opzione

Il Cosenza ha annunciato l'acquisto del giovane attaccante Achour dal Cagliari che ha firmato un contratto biennale con opzione con il club calabrese. Questi i due comunicati del club:

Il comunicato del Cosenza

"Il Cosenza Calcio comunica di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Sofiane Achour. L’attaccante franco-algerino, nato il 21 agosto del 2005, ha giocato con la Primavera del Cagliari nell’ultima stagione, vincendo la Coppa Italia di categoria. È stato dal 2022 con il settore giovanile degli isolani, dopo essere cresciuto in Francia con l’Angers. Achour si trasferisce a Cosenza a titolo definitivo: ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2027, con opzione per ulteriori 12 mesi. Sarà da subito a disposizione di mister Buscè".

Il comunicato del Cagliari:

"Il Cagliari Calcio comunica la cessione del calciatore Sofiane Achour che si trasferisce al Cosenza a titolo definitivo.

L’attaccante di nazionalità francese, classe 2005, è arrivato in Sardegna nell’estate 2022: in U18 ha collezionato 18 reti in 21 gare. Ha debuttato in U20 l’11 febbraio 2023, in trasferta contro il Torino. La stagione successiva ha realizzato il suo primo gol nel campionato Primavera 1, nella vittoria per 4-2 contro il Monza del 7 ottobre. 67 partite e 16 reti totali, con le sue prestazioni ha contribuito al raggiungimento dei risultati di squadra, tra gli artefici della vittoria della Coppa Italia di categoria.

Esempio di serietà e dedizione al lavoro, il suo percorso di maturazione umana e calcistica continua in Italia tra i professionisti. Buon proseguimento di carriera, Sofiane".