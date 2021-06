Milan, ok di Elliott per l'acquisto di Kaio Jorge. Il Santos chiede 10-15 milioni di euro

Il Milan pensa a Kaio Jorge del Santos per rinforzare l'attacco in vista della prossima stagione. Secondo quanto riportato da Tuttosport Elliott avrebbe dato l'ok per l'acquisto del giovane che ha il contratto in scadenza tra sei mesi. Il club brasiliano chiede unna cifra vicina ai 10-15 milioni di euro per lasciarlo partire e dopo il via libera della proprietà i rossoneri potrebbero provare l'accelerata definitiva. Sul giocatore ci sono anche Napoli e Juventus.