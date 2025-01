Ufficiale Milan, Pellegrino lascia l'Independiente e passa all'Huracan sempre in prestito: la nota

Marco Pellegrino cambia squadra, ma non torna al Milan. Il club rossonero ha infatti comunicato di aver risolto anticipatamente l'accordo di cessione temporanea del difensore argentino al Club Atlético Independiente. Il calciatore, contestualmente, si trasferisce a titolo temporaneo, fino al 30 giugno 2025, al Club Atlético Huracán. Il Milan chiude il comunicato stampa ufficiale augurando a Marco le migliori soddisfazioni per la nuova avventura.

Arrivato in Italia nel 2023 dal Platense per poco meno di 4 milioni di euro, Pellegrino ha giocato in prestito alla Salernitana da gennaio a giugno 2024. In estate, la cessione in prestito all'Independiente, dove non ha trovato spazio. Ora una nuova avventura, alla ricerca di un minutaggio superiore.

Il contratto di Pellegrino, nato a Buenos Aires il 18 luglio 2002, con il Milan è in scadenza nel 2028.