Caprile: "Napoli parentesi bella e felice. Ho fatto io la scelta di andare via"

Nel corso della conferenza stampa odierna dal ritiro di Ponte di Legno, il portiere del Cagliari Elia Caprile ha parlato anche del Napoli, sua ex squadra da cui i sardi lo hanno acquistato dopo il prestito degli ultimi mesi della scorsa stagione:

Cosa è stato per lei Napoli, cosa le rimane e se c'è rammarico per il fatto che non ci abbia creduto?

"Napoli è stata una parentesi bella e felice, sono stato molto contento di avere la fortuna di vestire la maglia del Napoli che è una delle squadre più importanti del nostro calcio e io posso solo parlarne bene. Ho fatto io la scelta di andare via, sono stato molto contento che il Cagliari mi abbia raccolto e dato la possibilità di mettermi in gioco".

Ci sono stati delle voci di mercato su di lei...

"Avere apprezzamenti vuol dire che in questi sei mesi ho fatto bene. Sono state solo voci, non ci sono state chiamate. Io sono un giocatore del Cagliari e sono molto contento di essere qui".

Primo ritiro con la maglia del Cagliari, emozioni?

"Sono molto contento, ringrazio il Cagliari per lo sforzo che ha fatto per tenermi qua. Io non vedevo l'ora di cominciare e mettermi a disposizione del mister.