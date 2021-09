Milan, Pioli: "Bella reazione, ma dobbiamo crescere. Oggi abbiamo capito cos'è la Champions"

vedi letture

Stefano Pioli, allenatore del Milan, dopo la sconfitta rimediata sul campo del Liverpool è intervenuto al microfono di Infinity+: "Stasera abbiamo capito cos'è la Champions. Abbiamo affrontato un avversario molto forte, abbiamo avuto delle difficoltà e le abbiamo superate con un pizzico di fortuna. Dispiace non esser riusciti a portare a casa il risultato".

E' arrabbiato per come si era messa e com'è andata?

"Non è questione di arrabbiarsi, è questione che il livello è molto alto. Con un po' di precisione tecnica e lucidità tattica potevamo fare qualcosa in più e ottenere il risultato".

Cosa le è piaciuto?

"La voglia della squadra di reagire. Il Liverpool poteva raddoppiare, ma siamo stati in campo, abbiamo creato difficoltà a una squadra forte. Ma dobbiamo ancora salire di livello perché la Champions è davvero una competizione difficile in cui i particolari faranno la differenza".

E' mancato il supporto del centrocampo?

"Sicuramente più giocatori a disposizioni sarebbe stato meglio, come sempre. Abbiamo qualche calciatore che non è ancora al 100%, ma dobbiamo lavorare, crescere. Analizzeremo questa gara che sicuramente ci darà opportunità per crescere".

La strada per rimanere in questa competizione è questa?

"Certo. Bisogna crescere di livello. In tutte le situazioni: fase offensiva e difensiva. Tutte le squadre del girone sono più o meno al livello del Liverpool, quindi ora sappiamo cosa ci aspetta".

Ibrahimovic recupera per la Juventus?

"Non lo so".