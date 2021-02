Milan, Pioli dopo il 2-2 di Belgrado: "Potevamo essere più pericolosi, non lo siamo stati"

Stefano Pioli, allenatore del Milan, commenta in conferenza stampa il 2-2 dei rossoneri in casa della Stella Rossa, arrivato nel finale nonostante la superiorità numerica: "Non credo siamo stati passivi. Abbiamo avuto situazioni per essere pericolosi, ma spesso abbiamo sbagliato l'ultimo passaggio e non siamo riusciti a esserlo".

Pavkov ha deciso col gol del pari. Sapeva chi fosse?

"Certo. Avevamo delle situazioni da prendere sul corner e lui è stato migliore".