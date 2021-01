Milan, Pioli: "Grande partita di Leao. Lavora per la squadra come non aveva mai fatto"

Il tecnico del Milan, Stefano Pioli, ha parlato a Sky Sport dopo la sconfitta contro la Juventus: "Il ko è figlio della bravura dei nostri avversari a tornare in vantaggio, era stata una gara equilibrata, aperta dal secondo gol della Juve. Abbiamo fatto quello che dovevamo, tirando anche in porta molte volte. Dal punto di vista della classifica ha fatto male, era un'occasione. Valuteremo qualche situazione difensiva dove dovevamo fare meglio ma non siamo andati male. Potevamo andare in vantaggio anche noi, Szczesny ha fatto una grande parata su Dalot. Poi il secondo gol

Le assenze hanno pesato?

"È chiaro che sette assenze sono tante ma non abbiamo perso la nostra identità. Abbiamo subito ma siamo stati anche pericoloso. Nel momento dove la partita era equilibrata è arrivato il secondo gol e lì la gara è cambiata".

Ha più consapevolezza di poter lottare per lo scudetto?

"Sì, la squadra poteva spaventarsi, anche con i due casi di Covid-19 ma abbiamo fatto bene e abbiamo lavorato bene. Se c'era un avversario contro il quale potevamo subire era la Juve ma abbiamo tenuto testa. La loro qualità ci ha penalizzato, potevamo essere più attenti".

Cosa dice adesso alla sua squadra?

"I ragazzi erano delusi e avevano le teste basse. Questo è giusto, poi era tanto che non perdevamo. Ho dato una pacca sulla spalla a tutti, se lo meritavano, perché hanno dato il massimo. Domani cercheremo di capire dove abbiamo sbagliato ma dobbiamo ripartire a testa alta per dimostrare che siamo una squadra forte".

Come pensa di stimolare Leao per farlo diventare più forte?

"Deve crescere, è vero, ma stasera ha fatto una grande partita. Sta crescendo molto e farà altri passi in avanti. Sta lavorando anche per la squadra come non aveva mai fatto, questo è segno di crescita e disponibilità. Ha grandi qualità e grandi potenzialità".

Stasera ha capito che la squadra può vincere lo scudetto? È solo un esame perso?

"Sono convinto che dobbiamo essere ambiziosi. Dobbiamo avere voglia di vincere tutte le partite e spero che presto possano tornare alcuni giocatori. Anche la gara di stasera ci deve dare coraggio".

Calhanoglu negli ultimi 20 minuti è stato troppo egoista?

"Devo riguardare la partita ma credo che sia un grande giocatore. Un calciatore come lui deve sempre cercare la conclusione, senza essere egoista".

Quando torna Ibrahimovic?

"Sta meglio, la prossima partita è fra tre giorni e dobbiamo valutare. Sicuramente a Cagliari sarà in campo, vedremo per sabato".