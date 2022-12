Milan, Pioli ne convoca trenta per il ritiro di Dubai: cinque in totale gli assenti

vedi letture

Il Milan ha comunicato la lista dei convocati per il ritiro di Dubai, in programma dall'11 al 20 dicembre. Cinque in totale gli assenti: oltre a Theo Hernández, Giroud e Leao, ancora impegnati al Mondiale, non figurano in lista Dest e Ballo-Touré, che raggiungeranno i compagni direttamente a Milanello.

Di seguito l'elenco completo:

Portieri: Maignan, Tatarusanu, Mirante, Jungdal.

Difensori: Kjaer, Tomori, Kalulu, Gabbia, Thiaw, Calabria, Florenzi, Bakoune, Simic, Bozzolan.

Centrocampisti: Tonali, Bennacer, Vranckx, Krunic, Bakayoko, Adli, Brahim Diaz, Pobega, Saelemaekers.

Attaccanti: Ibrahimovic, De Ketelaere, Lazetic, Messias, Origi, Rebic, El Hilali.