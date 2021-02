Milan, Pioli: "Quelli di Spezia non eravamo noi. Abbiamo fatto le valutazioni, guardiamo avanti"

Stefano Pioli analizza il brusco ko dello scorso weekend, che è costato il primo posto al suo Milan: "Bisogna guardare avanti e lo abbiamo sempre fatto. Non conta niente quello che hai fatto in precedenza, abbiamo fatto le nostre valutazioni, e vogliamo partire subito bene con la Stella Rossa, loro giocano un buon calcio e vogliamo essere preparati. La cosa preoccupante sarebbe stato se avessimo perso giocando da Milan. Sabato non abbiamo giocato da Milan. Ora guardiamo avanti e pensiamo alle prossime partite", ha detto in conferenza stampa.