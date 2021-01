Milan, Pioli: "Stiamo facendo un ottimo percorso, ma la lotta per la Champions sarà dura"

Stefano Pioli, alla vigilia della partita contro il Bologna, parla in conferenza stampa della prossima sfida e della recente esclusione in Coppa Italia per mano dell'Inter: "Stiamo facendo un ottimo percorso, l'anno scorso siamo finiti a 16-17 punti da Juve e Inter, quest'anno siamo davanti e stiamo cercando di limare la differenza, ma sappiamo che la lotta per andare in Champions League sarà dura. Ritorno di Bennacer? Molto positivo, ieri abbiamo fatto un gran bell'allenamento, spero di avere le stesse risposte anche oggi".

Su Ibrahimovic: "È dispiaciuto ma determinato, molto carico per tirare fuori il massimo dalla gara di domani".