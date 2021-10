Milan, possibile il recupero di Rebic per il Bologna: potrebbe giocare alle spalle di Ibra o Giroud

Per il match di domani sera contro il Bologna, Stefano Pioli potrebbe riavere a disposizione Ante Rebic, il quale è stato costretto a saltare la sfida di Champions League in casa del Porto a causa del problema alla caviglia rimediato contro il Verona. In caso di recupero, che dipenderà molto dall'allenamento odierno a Milanello, il croato potrebbe essere schierato da trequartista oppure da esterno sinistro, con Leao che agirebbe alle spalle di Ibrahimovic o Giroud. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.