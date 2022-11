Milan, possibile prestito per Adli a gennaio: il centrocampista va a caccia di spazio

Yacine Adli potrebbe lasciare il Milan in prestito durante il mercato di gennaio. Secondo quanto riportato da Tuttosport, il centrocampista in questa stagione ha trovato pochissimo spazio, anche a gara in corso, e per questo motivo la dirigenza rossonera sta pensando all'ipotesi cessione fino al termine della stagione. Maldini e Massara proveranno a cederlo in Serie A, ma anche in Bundesliga e Ligue 1 potrebbero esserci club interessati.