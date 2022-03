Milan, possibili movimenti a sinistra: se esce Ballo-Toure possibile affondo su Parisi dell'Empoli

In estate il Milan, che ha tutta l'intenzione di riscattare Alessandro Florenzi per 4,5 milioni di euro, potrebbe decidere di intervenire sulla corsia mancina, secondo Tuttosport. Fodé Ballo-Toure non ha convinto ed è stato utilizzato col contagocce da Stefano Pioli e a giugno potrebbe salutare, coi rossoneri che a quel punto potrebbero virare decisi su Fabiano Parisi dell'Empoli. L'esterno azzurro ha molti estimatori, ma il Milan è vigile e potrebbe decidere di affondare il colpo.