Milan: prima della rivoluzione in dirigenza, una rivoluzione sul campo. Quanti out col Lecce!

Dopo la sconfitta casalinga contro la Lazio, il Milan di Sergio Conceicao è chiamato nuovamente a dare una risposta significativa in trasferta. Sabato alle 18.00 il Diavolo sarà ospite del Lecce degli ex Rebic e Giampaolo. In casa Milan invece, torna a disposizione Alessandro Florenzi, 221 giorni dopo l'ultima partita durante l'amichevole negli Stati Uniti contro il Real Madrid.

Prove

E, oltre alla rivoluzione in dirigenza, Conceicao potrebbe optare anche per una rivoluzione in campo. Durante l'allenamento di ieri, sono stati provati Bartesaghi per Theo Hernandez e a centrocampo Bondo insieme a Reijnders. Anche in attacco diverse novità: provati, nel 4-2-3-1, Abraham come prima punta e Sottil, Pulisic ed Alex Jimenez alle sue spalle. Domani sarà un'altra giornata importante di allenamento, dove potrebbero esserci conferme su quanto provato oggi o ulteriori modifiche.

Nomi

Questo cosa vuol dire? Beh, che, con gli obiettivi stagionali siano praticamente tutti sfumati, eccetto la Coppa Italia, Sergio Conceiçao punta a dare un senso a queste ultime 11 partite di campionato. Per questo motivo l'allenatore portoghese non guarderà più il nome dietro la maglia ed inizierà a puntare solo su chi dimostra impegno costante in allenamento e voglia di sacrificarsi in partita. È questa la nuova misura di Sergio Conceiçao, che contro il Lecce potrebbe far sedere in panchina Theo Hernandez, Rafael Leao e Youssouf Fofana.