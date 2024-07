TMW Milan, prima seduta negli Stati Uniti in vista delle tre amichevoli

vedi letture

Il Milan porta avanti la propria preparazione estiva con la tournée negli Stati Uniti, col gruppo rossonero che nei prossimi giorni affonterà amichevoli di straordinario prestigio contro Real Madrid, Barcellona e Manchester City.

Dopo l'arrivo delle scorse ore, il gruppo milanista si è allenato agli ordini di mister Paulo Fonseca in queste ore e la sede scelta è il The Pingry School, struttura definita come una delle High School più rinomate di tutta l'America. L'istituto si trova di fronte a New York, nel New Jersey. Nelle immagini in calce, potrete vedere alcuni secondi della seduta odierna dei rossoneri negli Stati Uniti.

Questi i presenti del Milan:

Portieri: Sportiello, Raveyre, Nava, Torriani

Difensori: Bakoune, Calabria, Florenzi, Gabbia, Jimenez, Kalulu, Terracciano, Thiaw, Tomori

Centrocampisti: Adli, Bennacer, Musah, Pobega, Saelemaekers, Loftus-Cheek, Pulisic

Attaccanti: Chukwueze, Colombo, Cuenca, Jovic, Leao, Liberali, Maldini, Nasti, Okafor

I big presenti e assenti

Non convocati i calciatori che, dopo gli impegni con le rispettive nazionali, torneranno ad allenarsi solo ad agosto e lo faranno direttamente a Milanello: si tratta di Theo Hernandez, Maignan e Reijnders (attesi il 3 agosto) e di Morata (in campo dal 10 agosto). Presenti, invece, alcuni nazionali vicini al rientro: oltre a Jovic, già nel gruppo da due giorni, ci saranno negli USA Pulisic e Musah (dal 26 luglio), Okafor (dal 28 luglio) e Leao (dal 30 luglio).