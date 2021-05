Milan, primo successo allo Stadium: i rossoneri non vincevano a Torino da 10 anni

Dieci anni di attesa, e il Milan torna a vincere a Torino contro la Juventus. Il successo di ieri è infatti il primo ottenuto dai rossoneri in casa della Vecchia Signora da quando esiste lo Stadium: da allora, fino a ieri, nove sconfitte su nove partite in Serie A, due pareggi e due sconfitte in Coppa Italia. L’ultimo successo del Diavolo al Torino era datato 5 marzo 2011: in panchina col Milan c’era Allegri, decise il gol di Gattuso.