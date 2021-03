Milan, pronto il budget mercato in casa di Champions: potrà toccare i 70 milioni di euro

La Gazzetta dello Sport di questa mattina svela l'entità del budget che il Milan prevede di utilizzare per rinforzare la rosa in estate in vista della prossima stagione. In caso di Champions League, Elliot è pronto a mettere sul piatto più di 50 milioni, che potrebbero raggiungere anche i 70 nel caso in cui si dovessero trovare occasioni veramente valide da cogliere.