Milan, quarto centro stagionale per Reijnders: eguagliato il numero di gol del 2021-2022

vedi letture

Record eguagliato. Tijjani Reijnders è sempre più centrale nel progetto del Milan. Il centrocampista rossonero ha sbloccato il punteggio oggi in quel di Verona realizzando il vantaggio per la formazione rossonera sull'Hellas di Paolo Zanetti all'undicesimo minuto della seconda frazione di gara. Un gol pesante che ha rotto l'equilibrio in un match decisamente difficile per il team di Paulo Fonseca che all'intervallo è stato contestato dai tanti tifosi che hanno raggiunto lo stadio "Bentegodi".

Con il gol di questa sera, l'olandese ha realizzato il suo quarto centro stagionale in 15 presenze. Un record importante per il giocatore rossonero che per la seconda volta raggiunge questo numero di marcature. In un'altra occasione, il calciatore aveva raggiunto questa cifra ma in 33 gare di regular season. Per completezza in quella stagione andò a segno ancora in due occasioni nei playoff. Si tratta della stagione 2021-2022 quando vestiva la maglia dell'AZ Alkmaar.