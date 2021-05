Milan, Rebic scatenato nella seconda parte di stagione: 21 gol su 22 nel girone di ritorno

Ante "Diesel" Rebic. Il croato ha dimostrato che ci mette un po', anche per colpe non sue, ad accendersi, ma quando parte è difficile fermarlo. Questa sera contro il Torino si è messo in mostra con una tripletta, la prima in rossonero. Da quando è al Milan Ante ha segnato 22 gol in Serie A: 21 di questi sono arrivati nel girone di ritorno.