Milan, Reijnders: "Aspettavo questi primi gol in Champions. Ruolo? Meglio più basso"

vedi letture

Il centrocampista del Milan Tijjani Reijnders ha parlato ai microfoni di Sky, dopo il successo per 3-1 contro il Club Brugge nel match valido per la League Phase di Champions.

Le emozioni della serata?

"Stavo sognando, aspettavo questi primi gol in Champions. Ne aspettavo uno e ne sono arrivati due: ancora meglio".

Che peso ha questa vittoria?

"Nel primo tempo abbiamo giocato in modo troppo lento, poi nel secondo ci siamo svegliati dopo il pareggio".

Nuova intensità nel secondo tempo?

"Questo ci è mancato nel primo, i subentrati hanno portato nuova energia".

Come mai un inizio così brutto?

"Difficile da dire in questo momento, di sicuro dovremo riguardare e analizzare la partita. Non possiamo concedere un gol in superiorità numerica, non deve accadere più".

Qual è la tua posizione preferita?

"Per me è la stessa cosa in entrambe le posizioni. Oggi ho giocato più in avanti e trovato più spazio sotto porta, ma in generale mi piace giocare più basso per essere più coinvolto nella partita".

Come vedi Leao?

"Ci sono tanti leader nel gruppo, tutti devono esserlo a proprio modo. Devono dare il proprio contributo, chi è entrato a gara in corso ha cambiato la partita e questo per noi è importante".