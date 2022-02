Milan, Renato Sanches primo obiettivo. Previsti nuovi contatti per chiudere prima dell'estate

vedi letture

Renato Sanches del Lille è l’obiettivo principale per il centrocampo del Milan in vista della prossima stagione. Un tentativo è stato già fatto negli ultimi giorni di mercato invernale, e nelle prossime settimane sono previsti nuovi contatti per il portoghese (che ha il contratto in scadenza il 30 giugno 2023). Il Milan proverà a concretizzare prima dell'estate. Con Jorge Mendes procede con fiducia anche il dialogo per il rinnovo di Rafael Leao fino al 2026. A riportarlo è Milannews.it.