Milan, Ricci: "Forti in difesa, serve più concretezza davanti. Champions? Non è ancora finita"
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Samuele Ricci, centrocampista del Milan, dopo lo 0-0 contro la Juventus è intervenuto al microfono di Milan Tv: "E' stata una bella partita ed equilibrata, forse all'inizio siamo stati un po' bloccati, poi siamo cresciuti e abbiamo fatto bene. Credo sia stato un pareggio giusto".
Sul Milan e cosa migliorare.
"La fase difensiva è il nostro punto di forza, magari dovremo essere più concreti lì davanti. L'importante ad inizio stagione era mantenere una solidità difensiva, oggi è stata una partita completa sotto tutti i punti di vista".
Obiettivo Champions?
"Sì, è stato il nostro obiettivo fin dall'inizio. Adesso siamo messi bene in classifica, ma non è ancora finita".
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