Milan, Ricci su Allegri: "Bel feeling, ai centrocampisti chiede di dare solidità"

Nel corso dell'intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport oggi in edicola il centrocampista del Milan, Samuele Ricci, ha parlato anche del suo feeling con il nuovo tecnico Massimiliano Allegri: "Abbiamo un bel feeling: siamo entrambi toscani e ci capiamo abbastanza bene... (ride, ndr)" - le sue parole - ". A noi centrocampisti chiede di dare solidità: tecnicamente dobbiamo cercare di subire meno passaggi interni possibili e di giocare il pallone velocemente e in avanti perché conosciamo la qualità e la rapidità dei nostri esterni. Se li mettiamo in condizioni di far male, anche usando il cambio di gioco, è tutto più semplice".

Il Milan ha battuto il Liverpool nell’ultima amichevole estiva, ma Ricci mantiene i piedi per terra: "Contro l’Arsenal avevamo faticato in fase di possesso, ma a Hong Kong contro il Liverpool siamo migliorati, soprattutto in contropiede. La parola d’ordine? Non esaltarsi".

Sull’obiettivo stagionale è chiaro: "La Champions è una priorità, ed è ciò che il Milan merita. Bisogna lavorare giorno dopo giorno, senza guardare troppo avanti. Ma tutti sogniamo di sentire di nuovo l’inno a San Siro".

Infine, una battuta su Rafael Leao: "Meglio averlo dalla propria parte. Forse nemmeno lui sa quanto è forte. Se si mette al servizio della squadra, diventa devastante".