Milan, rinnovo con aumento dell'ingaggio: ecco il piano per tenersi stretto Kessie

vedi letture

Se Ibrahimovic è il leader indiscusso e riconosciuto del Milan, Kessie è il pilastro che sostiene l’intera squadra. Come riporta il Corriere della Sera, L’ivoriano l’anima del gruppo, un punto di riferimento per i compagni e anche per Pioli, che a lui non rinuncia mai. Le sue prestazioni non sono sfuggite ai top club, che stanno cominciando a muoversi. Il suo accordo con il Milan scade il prossimo anno (giugno 2022), quindi Maldini farà bene ad accelerare la trattativa. Il piano è pronto: Franck guadagna 2.2 milioni di euro all’anno, l’idea del club è quella di offrigli un contratto fino al 2026 a 3.5-4 milioni bonus inclusi. Dal canto suo, Kessie ha messo il Milan davanti a tutti e ha già detto al suo agente che la sua priorità è restare in rossonero.