Milan-Roma, le formazioni ufficiali: dal 1' Jimenez, non Gimenez e Leao. Ranieri senza Dovbyk

Alle ore 21:00 si gioca il secondo quarto di finale di Coppa Italia, quello tra Milan e Roma. Nessuno degli acquisti annunciati nelle ultime ore del mercato invernale trova posto in campo dal 1', né da una parte né dall'altra. Nei rossoneri di Conceicao c'è dunque Jimenez in attacco al posto di Leao, ma non Gimenez, colpaccio per l'attacco del Diavolo. In panchina anche gli altri volti nuovi Joao Felix e Sottil, fuori dalla distinta invece Bondo. Qualche sorpresa anche lato Roma, con Ranieri che rinuncia almeno inizialmente a Dovbyk e schiera Shomurodov al centro dell'attacco. Alle sue spalle Dybala con Saelemaekers, sono in panchina gli ultimissimi arrivati Salah-Eddine, Nelsson e Gourna-Douath.

Di seguito le formazioni ufficiali di Milan - Roma.

MILAN (4-3-3) Maignan; Walker, Tomori, Pavlovic, Theo Hernandez; Musah, Fofana, Reijnders; Jimenez, Abraham, Pulisic.

A disposizione: Sportiello, Torriani, Bartesaghi, Gabbia, Thiaw, Terracciano, Leao, Camarda, Joao Felix, Gimenez, Sottil, Jovic.

Allenatore: Sergio Conceicao.

ROMA (4-3-2-1) Svilar; Celik, Hummels, N'Dicka, Angelino; Pisilli, Paredes, Kone; Dybala, Saelemaekers; Shomurodov.

A disposizione: De Marzi, Gollini, Rensch, Cristante, Pellegrini, Dovbyk, Saud, Soule, Nelsson, Gourna-Douath, Salah-Eddine, Baldanzi, Sangare, El Shaarawy.

Allenatore: Claudio Ranieri.