Milan, Romero tra Boca Juniors e Almeria: il punto sulla situazione dell'argentino

Luka Romero se ne andrà dal Milan, ma solo in prestito. Secondo quanto riportato da MilanNews.it, i rossoneri non vogliono perdere il controllo del cartellino del calciatore, giudicato però ancora troppo acerbo per far parte in maniera concreta della rosa di Stefano Pioli. Il classe 2004 deve crescere e ha bisogno di minutaggio e continuità.

Le piste Como, su indicazione di Fabregas, e Venezia si sono raffreddate, ma il Diavolo in queste ore sta comunque discutendo con due club interessati a lui, ovvero Boca Juniors e Almeria. Entrambe le opzioni sono gradite a Romero, che tifa Xeneizes da sempre. Va trovata la quadra con il Milan, che è non intende aprire ad un trasferimento a titolo definitivo perché non vuole correre il rischio di veder esplodere l'ex Lazio e non poterci puntare in futuro.

Dall'Argentina riferiscono che il Boca Juniors sia aperto a formule che prevedano un prestito lungo, anche di un anno, con ingaggio pagato a metà e senza opzione di acquisto. L'altra idea è un prestito più corto con diritto di riscatto e controriscatto a favore dei rossoneri. L'Almeria invece ha proposto un prestito. Nessuna delle due società può dirsi in vantaggio sull'altra, solamente i prossimi giorni chiariranno gli scenari.