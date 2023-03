Milan-Salernitana, Pioli: "Due soli cambi perché a oggi questa è la miglior formazione possibile"

Stefano Pioli, tecnico del Milan, ai microfoni di Sky a pochi minuti dalla sfida contro la Salernitana:

72mila spettatori questa sera

"I nostri tifosi sono unici, chiaro che tutte le vittorie le dedichiamo a loro, al club e a noi stessi. Quel che abbiamo fatto col passaggio del turno in Champions è molto importante ma noi siamo assolutamente concentrati su questa partita, veniamo da una sconfitta in campionato e ora vogliamo tornare a vincere".

Servirà settarsi ora sulla Serie A

"Sicuramente sì, servirà la miglior prestazione possibile. Servirà una prova convinta, determinata, con un buon approccio".

Sull'undici scelto questa sera

"L'idea è quella di mettere in campo la squadra che sta meglio. Cinque giorni di allenamento sono sufficienti di recuperare, abbiamo fatto solamente due cambi (Saelemaekers per Messias e Bennacer per Tonali) perché penso che questa sia in questo momento la squadra migliore".