Milan, Schouten per il centrocampo: da capire la valutazione che farà il Bologna

Il Milan pensa a Jerdy Schouten del Bologna per il centrocampo. Secondo quanto riportato da Tuttosport il club rossonero aspetta di sapere qual è la valutazione del suo cartellino che verrà fatta dai rossoblù, per poi provare a prenderlo per rinforzare la mediana in vista della prossima stagione.