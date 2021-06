Milan, se salta Giroud tanti giovani nel mirino. Vlahovic o Scamacca solo se cala il prezzo

vedi letture

Non c'è solo Milik nella lista degli attaccanti che il Milan punta nel caso in cui dovesse saltare l'affare Giroud. I rossoneri guardano anche al mercato dei giovani attaccanti, mettendo in cima alla lista il "solito" Vlahovic. Il serbo è però incuriosito dall'idea di allenarsi sotto la guida di Gattuso e in più la Fiorentina lo valuta non meno di 60 milioni di euro. Troppo per i rossoneri. Anche Scamacca è tra i profili seguiti, ma come per Vlahovic, il costo è molto alto, il Sassuolo non lo cederà a cuor leggero. Stesso discorso per Raspadori, che piace ma è sempre di proprietà dei neroverdi, bottega carissima. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.