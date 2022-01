Milan, seduta personalizzata per Theo Hernandez. Ma il francese non preoccupa

Nella giornata odierna la squadra si è allenata a Milanello in vista del match contro la Roma, con il ritorno in gruppo di Leao, Ibra e Rebic: il trio recupera per il match contro i giallorossi. Stando a quanto appreso dalla redazione di MilanNews.it, invece, Theo Hernandez ha svolto una seduta personalizzata; per il francese comunque nulla di preoccupante.