Milan, senti Broja: "È un grande club, secondo solo al Real Madrid. Ho offerte da tre campionati"

Mentre il Milan sta cercando di schiarirsi le idee sul profilo migliore sul quale scommettere in attacco dopo il pesante addio di Olivier Giroud, Armando Broja ha provato a dare una scossa a distanza. L'attaccante albanese di proprietà del Chelsea è stato accostato numerose volte ai rossoneri per l'interesse mostrato dal club meneghino ed ora si trova in madrepatria, in seguito all'eliminazione della propria Nazionale da Euro 2024. Tanti i dubbi sul futuro del giocatore classe 2001, ma durante un'ospitata al programma "Kampionet" su RTV Klan Broja ha parlato dell'eventuale possibilità di sbarcare nell'universo Milan e delle proposte ricevute al momento.

Ti arriva una chiamata. 'Ciao Broja, sono Zlatan Ibrahimovic. Ho fatto un’offerta al Chelsea per te. Quando ci incontriamo per parlare di te al Milan'?

"Gli direi innanzitutto che sono un suo grande tifoso, mi è sempre piaciuto come giocatore. Il Milan è un grande club, per la storia secondo solo al Real Madrid. Gli direi che devo parlare con l’agente e la famiglia, poi gli farò sapere".

Mentre sui rumors inerenti alle offerte ricevute da Serie A, Bundesliga e Premier League e l'interesse suscitato questa estate...

"È vero, ho offerte da questi tre campionati (Serie A, Bundesliga, Premier League ndr). Restare al Chelsea? È un’opzione, ho ancora un contratto con loro che scade fra tanti anni".