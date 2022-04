Milan, settimana decisiva per la cessione: il fondo Investcorp porterà a termine l'analisi dei conti

vedi letture

Settimana importante quella che è appena cominciata per quel che riguarda il futuro societario del Milan e la cessione dal fondo Elliott a Investcorp. Il gruppo del Bahrain sta ultimando la due diligence sui conti milanisti, che godono comunque di ottima salute. Quella in corso, spiega Tuttosport, è una fase necessaria e propedeutica all'ultimo step, quello delle discussioni finali per quanto riguarda cifre e tempistiche. Sul piatto, ricordiamo, c'è un'operazione da 1,1 miliardi di euro, cifra che renderebbe il Milan la squadra dal valore più alto del calcio italiano.