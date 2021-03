Milan, si ferma anche Ante Rebic: l'attaccante ha lasciato Milanello in anticipo per infortunio

Nuovo infortunio in casa Milan. Nel corso dell'allenamento di rifinitura, l'attaccante croato Ante Rebic ha lasciato in anticipo la seduta a causa di un problema fisico. Esami in corso per approfondire l'entità dell'infortunio, ma a questo punto da escludere la sua presenza domani contro l'Hellas Verona, gara valida per la 26esima giornata di Serie A.