Milan, si ferma Chukwueze: infiammazione al pube. Problemi anche per Bondo

Si è conclusa nel primo pomeriggio la seduta odierna del Milan a Milanello, con i rossoneri al lavoro in vista della sfida cruciale di domenica sera contro la Roma allo stadio Olimpico. Obiettivo obbligato per la squadra di Sergio Conceiçao: vincere per continuare a inseguire un piazzamento europeo.

Come riferito da Sky Sport, non arrivano buone notizie dall’infermeria. Warren Bondo, alle prese con un problema alla caviglia, difficilmente riuscirà a recuperare in tempo. In forte dubbio anche Samuel Chukwueze, fermato da un’infiammazione al pube.

Due assenze pesanti che si aggiungono alle difficoltà di una gara fondamentale per il finale di stagione del Diavolo. La situazione verrà monitorata quotidianamente, ma al momento le sensazioni - riferisce l'emittente satellirare - non sono positive.