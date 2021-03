Milan, si raffredda la pista Thauvin: le richieste del giocatore sono troppo alte

Col passare delle settimane si è raffreddata la pista che portava il Milan sulle tracce di Thauvin. Il francese, per il quale Maldini aveva speso pubblicamente parole d'apprezzamento, continua a chiedere un ingaggio molto alto, tra i 4,5 e i 5 milioni a stagione e in più commissioni molto onerose per i propri agenti. Per questi motivi i rossoneri al momento sembrano destinati a investire il proprio interesse su altri profili meno costosi. A riportarlo è Tuttosport.