Milan, Simakan resta nel mirino: i rossoneri riflettono. Prosegue la trattativa per Meite

Il Milan continua a valutare la situazione relativa al possibile acquisti di Mohamed Simakan dallo Strasburgo nonostante l'infortunio che terrà ai box il difensore per i prossimi due mesi. Il club rossonero sta riflettendo sulle condizioni e sulla trattativa non perdendo l'attenzione neanche sull'obiettivo per il centrocampo.

Occhi in casa Toro - Prosegue infatti la trattativa per il mediano del Torino Soualiho Meite, anche se non è ancora in fase di chiusura. Infine Calhanoglu: dopo l'incontro di oggi cresce l'ottimismo per il rinnovo del numero 10.