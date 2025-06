Milan, sirene inglesi per Pavlovic: il Crystal Palace prepara un'offerta da 30 milioni di euro

Il mercato estivo si preannuncia bollente in casa Milan, con numerosi giocatori rossoneri che potrebbero lasciare il club nelle prossime settimane. Tra questi c'è anche Strahinja Pavlovic, difensore serbo classe 2001, finito nel mirino del Crystal Palace. Secondo quanto riportato dal quotidiano britannico The Sun, il club inglese sarebbe fortemente interessato al centrale rossonero, considerato uno dei profili ideali per rafforzare la retroguardia dei Glaziers.

Il Palace, reduce da una brillante stagione culminata con la vittoria della FA Cup e la qualificazione all’Europa League, sarebbe pronto a mettere sul piatto un’offerta da circa 30 milioni di euro. Tuttavia, il Milan non sembra intenzionato a lasciar partire il proprio difensore a cuor leggero. Arrivato dal Salisburgo un anno fa per circa 15 milioni di euro, Pavlovic ha rapidamente guadagnato spazio nella rosa rossonera e la sua valutazione attuale si aggira attorno ai 47 milioni di euro, stando sempre alle fonti inglesi.

Al momento, nessuna trattativa ufficiale è stata avviata e nessuna offerta concreta è stata recapitata a Casa Milan, ma la situazione è in divenire. Il club milanese riflette sull’opportunità di cedere Pavlovic, mentre il Crystal Palace valuta se rilanciare per cercare di anticipare la concorrenza. L’interesse c’è, ma per ora è tutto fermo: saranno decisive le prossime settimane per capire se l’affare potrà concretizzarsi.