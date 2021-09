Milan, soffusione emorragica al soleo per Bakayoko: salterà il match contro la Juventus

Si ferma Tiemoué Bakayoko in casa Milan. Il centrocampista rossonero durante la sfida contro la Lazio ha rimediato una soffusione emorragica al soleo del polpaccio sinistro e salterà sicuramente la partita di domenica sera contro la Juventus.

Non ci sono per il momento date certe sul suo rientro: la prossima settimana, dopo nuovi esami, ci saranno previsioni più certe sul suo rientro.