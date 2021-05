Milan, stagione da protagonista per Calabria. Ora il rinnovo dopo l’operazione all’ernia

Davide Calabria è stato uno dei giocatori che più ha sorpreso nel corso della stagione che ha riportato il Milan a qualificarsi in Champions League. Il terzino destro è cresciuto tanto rispetto alle prime annate, ha completato quello scatto mentale che lo ha portato ad essere un giocatore affidabile, uno dei fedelissimi di Stefano Pioli, schierato per 32 volte in campionato (più le apparizioni in campo europeo). Calabria ha ripagato con una grande annata, condita da due assist e due gol, tra cui uno siglato alla Juventus a San Siro quando per emergenza era stato schierato nel ruolo di centrocampista.

Ha giocato anche con problemi fisici, si è assentato per un mesetto per operarsi al menisco dopo un infortunio ma poi è tornato in campo per concludere la stagione nonostante dei fastidi dovuti alla pubalgia. Legato ai colori rossoneri fin da bambino, Calabria non avrebbe potuto lasciare il Milan in difficoltà nel momento più delicato della stagione. "Ci tenevo a finire il campionato prima di operarmi, per fortuna anche questa è andata! Negli ultimi mesi ho giocato con questo dolore, ma grazie allo staff medico spero di aver risolto. Adesso un po’ di riposo, vacanze e ci vediamo la prossima stagione!", ha detto il terzino sui social dopo l’operazione all’ernia effettuata giovedì.

Dovrà stare fuori per sei settimane, tornerà per il raduno estivo a Milanello, ma prima si discuterà il suo rinnovo. Il Milan vuole prolungargli il contratto in scadenza tra un anno e riconoscergli un aumento salariale, e nei prossimi giorni sono previsti contatti con i suoi agenti. Calabria è pronto a legarsi ancora di più al Milan.