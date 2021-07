Milan su Ziyech? A fine mercato il Chelsea potrebbe aprire al prestito del giocatore

vedi letture

Hakim Ziyech è finito nel mirino del Milan, ma il Chelsea non può e non vuole svenderlo visto che appena un anno fa lo aveva pagato 40 milioni di euro per prelevarlo dall'Ajax. Verso la fine del mercato, però, le cose potrebbero cambiare e i Blues potrebbero aprire al prestito del marocchino. A riportarlo è Tuttosport.